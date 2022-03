Silvia Toffanin avrebbe rifiutato l'offerta a lei fatta dal marito Pier Silvio Berlusconi.

Secondo indiscrezioni Silvia Toffanin non avrebbe accettato la richiesta a lei fatta dal suo editore, nonché compagno di vita, Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin: la richiesta di Pier Silvio

Silvia Toffanin sarebbe entusiasta dei risultati ottenuti con la messa in onda di Verissimo anche la domenica ma, secondo indiscrezioni, lo show della conduttrice andrà avanti con l’appunto domenicale fino al 27 marzo, e a seguire proseguirà come di consueto solo di sabato fino alla fine di maggio.

Dunque la conduttrice non avrebbe accettato la richiesta a lei fatta dal suo editore, nonché compagno di vita, Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin nuova erede di Maria De Filippi?

Secondo i rumor in circolazione Pier Silvio Berlusconi avrebbe cercato di dare alla conduttrice lo spazio necessario per diventare una sorta di “nuova erede” di Maria De Filippi. Con la pandemia da Coronavirus le esigenze Mediaset sono cambiate e si è deciso di procedere con un ridimensionamento di altri volti tv (non ultima Barbara D’Urso, che si è vista cancellare due dei suoi famosi programmi).

In merito alla questione Silvia Toffanin ha dichiarato:

“Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione […] Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”.