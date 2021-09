Silvio Berlusconi di nuovo in ospedale al San Raffaele: è la terza visita in due settimane

Silvio Berlusconi è stato di nuovo in ospedale per una visita che non riguarderebbe gli strascichi del Covid. Lo dicono fonti vicine al Cavaliere.

I sostenitori di Forza Italia non nascondono le preoccupazioni per lo stato di salute del loro leader, ma lui assicura che si tratta solo di alcuni controlli. Silvio Berlusconi è stato di nuovo in ospedale, accolto dal professor Zangrillo, per una visita che non riguarderebbe gli strascichi del Covid.

Silvio Berlusconi di nuovo in ospedale

Nella mattinata di lunedì 6 settembre 2021 Silvio Berlusconi si è recato di nuovo all’ospedale San Raffaele: è la terza visita in due settimane.

L’ex premier è stato ricevuto dal suo medico personale, il dottor Alberto Zangrillo. È arrivato in ospedale insieme alla sua scorta.

Silvio Berlusconi torna in ospedale: il motivo della visita di controllo

Fonti vicine al leader di Forza Italia avrebbero confermato che le visite in ospedale del Cavaliere non riguarderebbero con gli strascichi del Covid, come detto precedentemente.

I controlli sarebbero di diversa natura. Il 26 e 27 agosto Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele “per una valutazione clinica approfondita“ a seguito di un lieve problema cardiaco. A renderlo noto era stato lo staff dell’ex premier.