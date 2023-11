Simona Izzo accusa Selvaggia Lucarelli: la replica

Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha replicato contro quanto affermato da Simona Izzo nei suoi confronti.

Selvaggia Lucarelli: la replica a Simona Izzo

Simona Izzo ha persino minacciato di intentare querela contro Selvaggia Lucarelli, e ha fatto sapere che si sarebbe sentita dare dalla giornalista della mafiosa in quanto ha fatto un gioco di parole tra il suo cognome, Izzo, e la parola “pizzo”.

“Questo è passibile di querela. Giocare sui cognomi è sempre molto volgare… Io non avevo minacciato, avevo solo fatto un’affermazione, avevo detto che c’era una persona che aveva molte querele, evidentemente lei si è sentita toccata, lei ha molte querele, attrici, conduttrici, dalle persone che lei ha disturbato. Le querelanti sono tante – ha aggiunto Izzo -, io avrei potuto farlo molti anni fa e non l’ho fatto. Dire Izzo-Pizzo vuol dire darmi della mafiosa”, e ancora: “La prima provocazione l’ha lanciata lei, parlando di mio marito e dei calci che stava dando e lei si chiedeva se fossero rivolti a qualcuno, cioè a me”, ha dichiarato l’attrice e produttrice. Selvaggia Lucarelli dal canto suo ha riportato le sue dichiarazioni via social e ha scritto “Ahahahah”, lasciando intendere di trovarle a dir poco divertenti. Le due chiariranno durante la prossima diretta di Ballando con le Stelle?