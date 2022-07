Simona Ventura: “Chiara Ferragni a Sanremo? Mi ha chiamata”

Simona Ventura ha rotto il silenzio in merito alla partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

Nel 2021 Simona Ventura avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice ma poi, a causa della sua positività al Covid, aveva dovuto rinunciare.

Quest’anno la conduttrice non sarà presente alla kermesse ma ha espresso la sua opinione sulla presenza di Chiara Ferragni, che l’ha chiamata per avere qualche consiglio poco dopo l’annuncio della sua partecipazione al Festival (l’influencer sarà alla prima e all’ultima serata).

“Amadeus è un genio assolutamente. Intanto devo dire che mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po’ da guida a Sanremo e questo mi ha fatto molto piacere.

Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio. Però alla fine della fiera io sono per Sanremo e per Amadeus per tutta la vita”, ha dichiarato la Ventura, e ancora: “Se ci sarà occasione sono qui, ma la mia occasione l’ho avuta e l’ho persa. Ma non è un problema. Comunque c’è Chiara e quindi guarderò lei, voglio pensare così”.

La morte di Ivana Trump

Nelle ultime ore Simona Ventura ha anche rotto il silenzio in merito alla scomparsa di Ivana Trump, deceduta a 73 anni nel suo appartamento di New York appena 9 mesi dopo la scomparsa del suo ex marito, Rossano Rubicondi.

“Ivana l’ho conosciuta tramite Rossano Rubicondi, quando partecipò nel 2028 all’Isola dei Famosi. Voleva sapere come stava, cosa combinava. L’ho sentita l’ultima volta quando è morto Rossano, lei era devastata, credo che non si sia mai ripresa da questa morte.

Lei era una donna molto forte ma che ha subito dei dolori molto profondi”, ha confessato Simona Ventura.