Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati: l’annuncio

Storia d’amore al capolinea tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane. L’ex concorrente del GF e la deputata del Partito Democratico si sono detti addio dopo 9 anni di relazione.

Dopo 9 anni di vita insieme, Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati. A rendere pubblica la notizia sono stati i diretti interessati, con un post congiunto affidato ai social. L’ex senatrice e deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 hanno deciso di dirsi addio di comune accordo. Nell’annunciare la rottura, si sono lasciati andare anche ad uno sfogo amaro contro quanti hanno provato ad infangare la loro storia d’amore.

Sui profili social di Simone e Stefania si legge:

“Stefania ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’uno per l’altra, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi. Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia”.