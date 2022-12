Sindaca rapinata a Napoli con il marito da un uomo armato

Paura in Campania dove una sindaca del territorio viene rapinata a Napoli con il marito da un uomo armato.

Ilaria Abagnale è prima cittadina di Sant’Antonio Abate ed è stata depredata in via Poerio. Da quanto si apprende la donna ed il coniuge sarebbero stati affrontati e rapinati nella serata del 16 dicembre mentre percorrevano in via Poerio, a Napoli.

Sindaca rapinata a Napoli con il marito

A mettere in atto il crimine violento un uomo armato che ha prima mostrato la pistola e poi rotto con l’arma il vetro dell’auto.

Dopo quell’inequivocabile gesto di violenza la coppia ha consegnato quanto aveva ed il rapinatore ha portato via un orologio e i soldi.

Vetro dell’auto infranto con la pistola

Poi stando a quanto riferisce Il Mattino, il criminale si è allontanato assieme ad un palo. Dopo la paura e la rapina subita la prima cittadina ha rilasciato una dichiarazione: “Abbiamo provato un grande spavento. È stata veramente una brutta esperienza, vissuta in pieno traffico, in una zona considerata bene della città”.

E ancora: “Ma naturalmente questo non deve assolutamente gettare discredito sulla città per l’episodio di un singolo”. La rapina è stata denunciata ai carabinieri che hanno avviato le indagini sul territorio.