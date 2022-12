Sindrome della persona rigida: sintomi e cura della malattia di cui soffre Celine Dion

La cantante canadese Celine Dion è affetta da sindrome della persona rigida: quali sono i sintomi della patologia e come si cura?

Sindrome della persona rigida: sintomi e cura

Celine Dion ha cancellato otto tappe del tour europeo del 2023 a causa della malattia di cui soffre. Cos’è la sindrome della persona rigida e quali sono i sintomi della patologia che è stata diagnosticata all’artista?

Legata a un disturbo del sistema nervoso centrale, la sindrome della persona rigida è una malattia che causa rigidità muscolare progressiva, che colpisce inizialmente l’addome, e spasmi muscolari tendenzialmente dolorosi. Viene diagnosticato circa un caso su un milione e mezzo di persone mentre circa i due terzi dei pazienti malati è di sesso femminile.

La patologia è piuttosto complessa da diagnosticare e insorge in modo più evidente dopo i 40 anni. Al momento, non è ancora stata scoperta una cura capace di debellare in via definitiva la malattia. Il trattamento più diffuso consiste nell’assunzione di farmaci sedativi che riducono la rigidità muscolare e danno sollievo ai dolori.

Caratteristiche della malattia di cui soffre Celine Dion

I pazienti affetti da sindrome della persona rigida possono essere inclini a sussultare in modo anomalo.

Inoltre, è stato più volte appurato che la patologia sia secondaria e connessa ad altre patologie preesistenti.

In particolare, esistono tre forme di sindrome della persona rigida: