La moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, ha condiviso un messaggio dedicato al marito, prematuramente scomparso lo scorso 16 dicembre, a circa un mese dalla sua morte.

Sinisa Mihajlovic, le parole della moglie Arianna a un mese dalla morte: “È la notte che ti frega”

È trascorso poco più di un mese dalla prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna ha deciso di tornare sui social per ricordare il compagno scomparso. “È la notte che ti frega”, ha scritto la donna a corredo di una foto che la ritrae insieme al marito.

Molti gli amici e i personaggi dello spettacolo che hanno commentato il post dell’ex modella. “Il silenzio della notte fa un sacco di rumore”, ha scritto ad esempio Elena Santarelli.

A commentare il contenuto della donna, anche la figlia Virginia, seconda dei cinque nati dalla coppia, che ha scritto alla madre: “Vi amo”. La ragazza, poco dopo, ha anche deciso di postare la stessa foto tra le sue Instagram Stories, scrivendo: “Non sarete mai distanti”.

La storia d’amore

L’ex calciatore Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna Rapaccioni si sono incontrati negli anni ’90 del secolo scorso. All’epoca, la donna lavorava in televisione e faceva parte del cast del format targato Rai 1 Luna Park.

A proposito della loro storia d’amore, del matrimonio e dei cinque figli, Mihajlovic ha scritto nella sua autobiografia pubblicata nel 2020: “Il primo mese che sono stato insieme a mia moglie non l’ho neanche sfiorata con un dito.

M’ero innamorato, non volevo che pensasse che stessi con lei solo per il sesso. Dopo quasi 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta”.