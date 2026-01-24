Sinner trionfa su Spizzirri e sfrutta la regola sul caldo agli Australian Open

Il terzo turno degli Australian Open 2026 ha rappresentato una vera e propria sfida per Jannik Sinner, giovane talento del tennis italiano. Affrontando l’americano Elliot Spizzirri, Sinner ha dovuto fronteggiare non solo un avversario temibile, ma anche le avverse condizioni climatiche che caratterizzano il torneo australiano.

La sfida contro il caldo estremo

Durante il match, le temperature hanno superato i 36 gradi Celsius, creando un ambiente difficile per i giocatori. Già nel terzo set, Sinner ha cominciato a sentire i primi sintomi del caldo, manifestandosi in crampi che hanno compromesso la sua mobilità. Tuttavia, il tennista azzurro ha beneficiato dell’attivazione della heat rule, una regolamentazione introdotta per garantire la sicurezza dei giocatori in condizioni di calore estremo.

Il momento decisivo

Con il punteggio di 3-1 a favore di Spizzirri nel terzo set, il match è stato interrotto per chiudere il tetto della Rod Laver Arena. Questo intervento ha permesso di attivare il sistema di aria condizionata, offrendo a Sinner una pausa preziosa per recuperare le forze. “Ho avuto fortuna con la regola sul caldo; hanno chiuso il tetto e ho preso il mio tempo per riprendermi”, ha dichiarato Sinner alla fine dell’incontro.

Le regole per il caldo agli Australian Open

Dal 2019, gli Australian Open hanno adottato un protocollo specifico per gestire il caldo torrido che spesso grava sul torneo. La scala di misurazione comprende vari parametri come la temperatura dell’aria, l’umidità relativa e l’intensità del sole. I livelli di rischio sono classificati in cinque colori, dal verde (condizioni ideali) al nero (gioco sospeso), con misure di protezione che possono essere attivate per garantire la salute degli atleti.

Confronto con altri tornei dello Slam

Ogni torneo del Grande Slam presenta regole specifiche riguardanti le condizioni climatiche. A Wimbledon, ad esempio, se la temperatura supera i 30,1 gradi Celsius, è prevista una pausa di 10 minuti tra i set. Negli US Open, sono previste pause simili, mentre al Roland Garros il tetto della Philippe Chatrier può essere chiuso in caso di maltempo o caldo eccessivo.

Il riscatto di Sinner

Ritornato in campo dopo la pausa, Sinner ha dimostrato una determinazione rinnovata, riuscendo a ribaltare l’andamento del match e a conquistare la vittoria in quattro set. “Non ho giocato al meglio, ma ho dato il massimo e il supporto del pubblico mi ha fornito energia”, ha dichiarato l’atleta azzurro, evidenziando l’importanza dell’aspetto mentale nel tennis.

Questa vittoria consente a Sinner di accedere ai quarti di finale e mette in luce la sua abilità nell’affrontare le difficoltà. Questa qualità lo distingue come uno dei giovani talenti più promettenti del circuito. Con la mente già rivolta ai prossimi avversari, il tennista italiano si prepara a proseguire la sua avventura agli Australian Open, consapevole che ogni partita potrebbe riservare sorprese.