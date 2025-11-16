Siria: indagini sulle violenze settarie e gli arresti nel settore della sicurezza nazionale

La Siria è al centro di un’inchiesta che ha portato all’arresto di diversi membri delle forze di sicurezza e militari, in relazione a episodi di violenza settaria avvenuti nella provincia di Suwayda quest’estate. Tali eventi, che hanno causato la morte di centinaia di persone, hanno sollevato interrogativi sulla condotta delle autorità locali e sul conflitto in corso tra diverse fazioni.

Dettagli dell’inchiesta a Suwayda

Il giudice Hatem Naasan, a capo della commissione che sta indagando le violenze scoppiate a luglio, ha confermato che membri delle forze di sicurezza e militari sono stati arrestati a seguito di prove documentate. Video pubblicati sui social media hanno rivelato violazioni evidenti, mostrando volti di uomini armati che attaccavano civili della comunità Druze, un gruppo etnico-religioso predominante nella regione.

Prove video e arresti

Naasan ha dichiarato che le autorità competenti hanno agito in base alle informazioni ottenute dai filmati, che hanno mostrato atti di brutalità pubblici, come l’assassinio di civili e l’umiliazione di anziani. I membri delle forze di sicurezza sono stati arrestati dal Ministero dell’Interno, mentre i militari sono sotto la custodia del Ministero della Difesa.

Le cause delle violenze e la risposta governativa

Le violenze sono esplose a seguito del rapimento di un autista Druze su un’autostrada pubblica, un evento che ha attirato combattenti tribali Beduini da altre regioni. Nonostante l’intervento delle forze governative per ristabilire l’ordine, queste sono state accusate di schierarsi dalla parte dei Beduini, portando a un conflitto che ha causato numerose perdite tra i civili, principalmente Druze.

Intervento internazionale e conseguenze

La situazione ha attirato anche l’attenzione internazionale, con Israele che ha lanciato attacchi aerei contro le forze governative, sostenendo di proteggere la comunità Druze. Questi attacchi hanno incluso colpi mirati alla sede del Ministero della Difesa siriano a Damasco. Nel frattempo, il conflitto, che ha mietuto migliaia di vittime, ha spinto la popolazione di Suwayda a richiedere una forma di autonomia all’interno di un sistema federale.

Prospettive future per la Siria

Il presidente Ahmed al-Sharaa sta cercando di reintegrare la Siria nella scena internazionale dopo anni di isolamento. Con importanti successi, come il suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e un incontro recente con il presidente statunitense Donald Trump, al-Sharaa sta tentando di costruire un’unità nazionale dopo anni di conflitti. Tuttavia, le sfide interne ed esterne rimangono significative.

Nonostante la graduale revoca delle sanzioni da parte di Stati Uniti e Unione Europea, e l’afflusso di investimenti dai paesi del Golfo, il cammino verso la stabilità è ancora irto di ostacoli. La richiesta di autonomia da parte della comunità Druze potrebbe complicare ulteriormente il panorama politico in un paese già provato da un conflitto civile di lunga durata.