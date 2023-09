Soccorre la vittima di un incidente, ma è un ladro: gli ruba la macchina

Una vicenda surreale è avvenuta in provincia di Bari. Un uomo ha soccorso un autista rimasto coinvolto in un incidente: il risvolto è stato amaro.

Un’ Alfa Romeo Giulietta si è ribaltata, ma il suo conducente è stato soccorso da un automobilista che si era fermato appositamente per prestare il suo aiuto. La sorpresa che ha ricevuto quest’ultimo ha un che di incredibile: l’uomo alla guida della Giulietta era in realtà un ladro. Quest’ultimo, dopo aver preso possesso dell’auto dell’uomo si sarebbe dato alla fuga.

Soccorre la vittima di un incidente, ma è un ladro: cosa è successo

Non sarebbe chiara la dinamica dell’incidente anche se è possibile ipotizzare che l’Alfa Romeo sulla quale viaggiava il malvivente procedesse a velocità a sostenuta prima di ribaltarsi. È stato tuttavia in quei frangenti che è successo l’impensabile: il soccorritore che si trovava al volante di una Volkswagen Bora ha arrestato la marcia per soccorrere il conducente della Giulietta. Quest’ultimo si sarebbe però a sua volta divincolato, infine sarebbe salito a bordo del secondo mezzo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il fatto è avvenuto lungo strada provinciale n. 86 all’altezza del tratto che include i centri di Ruvo di Puglia e Bisceglie. Sulla vicenda I Carabinieri della stazione di Ruvo di Puglia hanno provveduto ad aprire un fascicolo.