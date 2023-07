Social Music City: 5 artisti da non perdere a Rimini e Riccione

Sabato 15 luglio 2023, il Social Music City farà ritorno nella regione della Romagna, dopo la sua prima esperienza sul luogo lo scorso Ferragosto. Saranno due gli appuntamenti imperdibili, tra Rimini e Riccione, rendendo di fatto il Social Music City l’evento elettronico più atteso di quest’estate della Riviera Romagnola. Prima, l’appuntamento by day e open-air: dalle 16 all’una di notte del sabato, il Social Music City farà tappa alla Rimini Beach Arena con la partecipazione di Charlotte de Witte, Tale Of Us, Marco Carola, Mathame e Armonica. Successivamente, il Social Music City by night – insieme ai più arditi appassionati di musica elettronica – si sposterà al Cocoricò di Riccione, con la presenza di Richie Hawtin, Anfisa Letyago, Brina Knauss (in “Piramide”), blk e Somniac One (nella sala T-Room) e Francesco Del Garda e Sugar Free (al Titilla). Come in tutte le grandi occasioni, il celebre club di Riccione mette infatti a disposizione tutte le sue storiche sale, completamente riammodernate dalla recente ristrutturazione. Il doppio evento del Social Music City nella regione della Romagna avrà un prologo importante venerdì 14 luglio 2023. A partire dalle ore 18:30, il Numero 00 Store di Riccione ospiterà un’esclusiva festa su invito, durante la quale verrà presentata la collezione in edizione limitata realizzata in collaborazione con il partner ufficiale del Social Music City, Ploom. Sempre venerdì, a partire dalle ore 23, la festa continuerà presso il Mamamia di Riccione, con la performance dei già citati Armonica, che si esibiranno per la prima volta sulla terrazza del Mamamia in viale Ceccarini, il “salotto buono” di Riccione. Tant’è, la Riviera Romagnola – tra Rimini e Riccione – è il place to be per gli amanti della musica elettronica e non solo. Come di consueto, vista la corposa programmazione sulle due location, notizie.it ha scelto i 5 artisti da non perdere in questo weekend firmato Social Music City.

Charlotte de Witte

Charlotte de Witte è diventata famosa per il suo stile oscuro e minimale di techno, acid e tutto ciò che è ad alta energia. Attraversa spesso i confini ma mantiene un profondo rispetto per l’underground. Le sue performance eccezionali in tutto il mondo, inclusa la sua storica presenza come prima DJ di genere techno (e donna) a esibirsi sul palco principale del Tomorrowland, le hanno garantito copertine su Mixmag e DJ Mag. Ha conquistato il primo posto nella classifica Top 100 Techno di DJ Mag, confermando il suo status di nuova regina della techno. Oltre che DJ e producer, Charlotte possiede anche la sua propria etichetta, KNTXT: l’ultima release in ordine cronologico? L’EP Overdrive proprio di Charlotte de Witte, uscito lo scorso maggio.

Richie Hawtin

Conosciuto anche come Plastikman, Richie è un artista e disc jockey canadese. Nato in Inghilterra, si trasferisce in Canada all’età di nove anni, vicino a Detroit, patria della musica techno. Il padre, un tecnico robotico presso General Motors, trasmette al giovane Richie la passione per la musica elettronica, introducendolo a gruppi sperimentali come Kraftwerk e Tangerine Dream. Inizia a suonare come DJ a soli 17 anni nei club underground di Detroit, come lo Shelter, dove incontra il DJ John Acquaviva con cui fonda l’etichetta Plus 8 nel 1990, pubblicando le sue tracce come F.U.S.E. Dal 1993 produce album in studio con la label Nova Mute, ma è con gli album live registrati in tutto il mondo che ottiene consensi di critica e pubblico. Nel 2002-2003 vive a New York, per poi trasferirsi a Berlino dove apre la sua etichetta M_nus, collaborando con artisti come Magda, Gaiser e Troy Pierce. Hawtin ha registrato musica con diversi pseudonimi, come Plastikman, F.U.S.E., Concept 1..

Anfisa Letyago

Originaria della Siberia, ma ormai orgogliosamente partenopea d’adozione, Anfisa è diventata una figura prominente nella scena techno internazionale. La sua carriera è decollata grazie alla sua abilità nel mixaggio e alla sua capacità di creare atmosfere coinvolgenti durante i suoi set. Anfisa Letyago ha suonato in importanti club e festival in tutto il mondo, guadagnandosi una solida reputazione per la sua selezione musicale eclettica e la sua energia contagiosa. Ha pubblicato musica su etichette di spicco come Rekids, Intec e Octopus Recordings, oltre che per la sua propria label Nisida, dimostrando la sua versatilità artistica e la sua crescita costante nell’industria della musica elettronica.

Brina Knauss

Nata in Slovenia, Brina Knauss ha iniziato giovanissima la sua carriera musicale nel paese balcanico come membro di un gruppo femminile chiamato “B.B.T.” (Brina-Barbara-Tamara). Successivamente, arrivata a Milano come modella, ha portato con sé i suoi dischi preferiti, che ha iniziato a suonare durante i più trendy afterparty delle settimane della moda milanesi. Da lì, l’ascesa: Watergate Berlino, Herry Klein Monaco, Flying Circus Tulum, Get Lost Miami, Woomoon Ibiza sono soli alcuni dei club e party più prestigiosi dove la Knauss si è esibita. Oltre ad essere una ottima selector, Brina è anche una produttrice: il suo primo EP “SLEDI TOKU” è stato pubblicato sull’etichetta Rebellion/Crosstown Rebels di Damian Lazarus, che fin dall’inizio ha creduto nell’artista slovena di talento.

Mathame

I Mathame sono un duo di musica elettronica formato nel 2014 dai fratelli Matteo e Amedeo Giovanelli. Raggiungono il grande pubblico nell’estate del 2018 con l’ EP “Nothing around us”, uscito per l’etichetta dei Tale of Us – anch’essi a Social Music City – Afterlife, che include la title track e la bellissima “Fade into you” entrambe entrate ai primi posti nelle charts e nelle playlist più importanti del pianeta. I due fratelli hanno lavorato insieme per dare forma e contenuto ad anni di sperimentazione, ispirati dall’ambiente magnetico dell’agriturismo di famiglia sulle pendici dell’Etna, dove Matteo ospita il suo laboratorio. Hanno collaborato con colonne sonore insieme a registi e produttori cinematografici e hanno pubblicato molte tracce su etichette di prestigio: oltre che su Afterlife, anche Connaisseur e Tiefschwarz.