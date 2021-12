Soleil Sorge criticata dai fan: la replica di Alfonso Signorini

Soleil Sorge è stata criticata da alcuni fan del GF Vip e Alfonso Signorini ha inaspettatamente preso le sue difese.

Soleil Sorge è stata aspramente criticata da alcuni fan del GF Vip e inaspettatamente il conduttore Alfonso Signorini ha preso le sue difese.

Soleil Sorge: Alfonso Signorini la difende

Attraverso le pagine del suo settimanale Chi, Alfonso Signorini ha preso le difese di Soleil Sorge, che ha subìto critiche impietose per via di alcuni dei suoi comportamenti nella casa del Grande Fratello Vip.

Mentre alcuni telespettatori l’hanno definita una “prima donna” e “raccomandata”, il conduttore del celebre reality show ha spiegato che, a suo avviso, un carattere determinato come quello di Soleil è probabile che divida il pubblico. Signorini ha inoltre aggiunto che secondo lui l’influencer è destinata a fare strada e che un carattere come il suo sarebbe sempre in grado di lasciare il segno dietro di sé. Sarà vero?

Soleil Sorge e il triangolo al GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha instaurato uno speciale rapporto con Alex Belli e ha finito per scatenare la furia della moglie del modello, Delia Duran. Nonostante i due continuino a professarsi solamente buoni amici, Soleil è stata costretta a vedersela faccia a faccia con la moglie di Belli all’interno del reality show.

“Capisco che cerchi di fare l’attrice nella vita, però questo teatrino non ha senso.

Io cerco di aiutare un amico, Alex non ha fatto nulla di sbagliato, io non ho fatto nulla di sbagliato e io non voglio creare nessun teatrino a differenza tua. Non hai capito cos’è un matrimonio…”, ha dichiarato Soleil nel tentativo di mettere fine alla sua lite con Delia al GF Vip.

Soleil Sorge e Delia Duran

Intanto sui social si è sparsa persino la voce che quello messo in atto da Soleil e Alex Belli possa esser stato un vero e proprio teatrino architettato dall’influencer e dalla stessa Delia Duran al solo fine di ottenere visibilità.

Secondo i rumor in circolazione le due si sarebbero incontrate ben prima che lo show avesse inizio durante una cena, e proprio lì avrebbero deciso di orchestrare il modo per ricavarsi una sorta di “parte” all’interno del programma. Sarà vero? Per il momento sono in tanti a chiedersi come andranno a finire le cose tra Soleil Sorge e Alex Belli, che non sembrano intenzionati a interrompere il loro feeling.