Soleil Sorge ha tolto il segui ad Alex Belli: è colpa di Delia Duran?

Soleil Sorge ha tolto il segui ad Alex Belli: sembra che la colpa sia di Delia Duran.

Soleil Sorge ha tolto il segui sui social ad alcuni ex compagni del GF Vip, compreso Alex Belli. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che l’influencer italo-americana abbia fatto questa scelta a causa di Delia Duran. Cosa è successo tra i tre?

Soleil Sorge ha tolto il segui ad Alex Belli

“Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo“, così Soleil Sorge ha annunciato ai fan di aver tolto qualche segui social. Tra gli ex compagni d’avventura del GF Vip, l’influencer italo-americana ha deciso di fare fuori anche Alex Belli. La loro amicizia alchemica, dopo la fine del reality più spiato d’Italia, non ha avuto seguito ed è finita nel peggiore dei modi.

Non solo, pare che il merito dell’unfollow sia di Delia Duran.

E’ colpa di Alex Belli?

Stando a quanto sostiene l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Soleil ha tolto il segui ad Alex a causa del mancato invito di Delia al suo compleanno. Investigatore social, via Instagram, ha fatto sapere:

“Si fa strada l’ipotesi che la Sorge si possa essere infastidita per il mancato invito ad una festa dove erano presenti tanti vip suoi amici”.

Al compleanno della Duran, infatti, sono stati invitati tutti gli ex Vipponi, ad esclusione di Soleil. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a differenza della Sorge, erano stati contattati da Delia, ma hanno preferito non partecipare per non fare un torto all’influencer.

Le ultime parole di Soleil su Alex

Prima dell’unfollow, Soleil ha così parlato del suo rapporto con Alex: