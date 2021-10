Soleil Sorge, i presunti accordi di Sophie Codegoni: “Tutta strategia”

Al GF Vip Soleil Sorge è stata intercettata mentre parlava dei presunti accordi presi da Sophie Codegoni prima di entrare nel reality show.

Secondo Soleil Sorge Sophie Codegoni starebbe seguendo un “copione” all’interno del GF Vip su cui si sarebbe accordata con un misterioso personaggio prima di entrare nella casa del GF Vip.

Soleil Sorge contro Sophie Codegoni

All’interno della casa del GF Vip Soleil Sorge ha messo in guardia Gianmaria Antinolfi su alcuni comportamenti avuti dall’ex tronista Sophie Codegoni che, secondo lei, starebbe seguendo un copione prestabilito.

“Io sono stata carinissima, nonostante lei avesse… E io ero lì, ripeto, con tu sai chi quando le ha detto: “Devi far A, B, C e D”. Davanti ai miei occhi, davanti a lei. Con tutte le cose di: “Ah Sophie, Soleil ti distrugge come personalità. L’unica cosa che puoi fare è discuterci. E lei, da quel momento, da che ci eravamo anche state simpatiche, mi ha iniziato a soffrire. Pensava che il modo migliore per lei di fare qualcosa… Era quello di discutere con me.

Prima di entrare ha rilasciato interviste dicendo questo: “Eh discuterei con Soleil”. Tutta strategia”, ha dichiarato Soleil menzionando un misterioso personaggio che, secondo i rumor in circolazione, potrebbe essere Fabrizio Corona.

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona

Durante l’estate Sophie Codegoni è stata avvistata in compagnia dell’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona e per questo aveva iniziato ad alimentarsi un rumor secondo cui i due avrebbero avuto una liaison romantica (notizia in seguito smentita dai due diretti interessati).

“Siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”, aveva in seguito svelato Sophie in merito alla natura del suo rapporto con Fabrizio Corona.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Nel frattempo al GF Vip sembra che Sophie sia sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi, a cui ha fatto una scenata di gelosia proprio per via del suo rapporto con Soleil Sorge: “Tu parli con la tua ex, che aveva ragione sulla tua ex.

Per me è follia. Potevi alzarti e venire dall’altra parte. Non devi rimanere vicino alla tua ex. Ti alzi Gianmaria e vieni seduto vicino a me, gli stavi appiccicato tra poco gli andavi in braccio. Mi puoi dedicare tutte le poesie però se in queste piccole cose ti perdi io rimango dell’idea che tu non sei la persona per me”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Matteo Ranieri.

