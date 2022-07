Soleil Sorge non ha invitato Alex Belli al suo compleanno: la reazione

Soleil Sorge non ha invitato Alex Belli alla sua festa di compleanno in Puglia, e lui ha commentato la questione.

Soleil Sorge ha dato una splendida festa per il suo 28esimo compleanno in Puglia e ha invitato anche alcuni ex gieffini. Tra questi non vi era però Alex Belli, con cui è stata protagonista di un discusso triangolo durante la sua permanenza al GF Vip.

L’attore ha commentato la questione.

Alex Belli e il compleanno di Soleil Sorge in Puglia

I rapporti tra Alex Belli e Soleil Sorge non si sono conclusi nel migliore dei modi dopo la loro esperienza al GF Vip e l’ex gieffino ha deciso di rispondere a chi, nelle ultime ore, gli ha chiesto cosa ne pensasse del fatto che Soleil non lo avesse invitato alla sua festa di compleanno in Puglia.

Belli ha preso le distanze dalla vicenda e ha sottolineato che oggi lui e l’influencer condurrebbero vite separate. Per Alex Belli oggi nella sua vita c’è posto unicamente per Delia, con cui sogna di avere presto un figlio.

“Non c’è nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse. Se le ho fatto gli auguri? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: Io ho la mia vita, la mia donna.

Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita. Perché sono così restio a parlare di Soleil Sorge? Ma non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente”, ha dichiarato l’attore in merito al mancato invito di Soleil Sorge alla sua festa di compleanno.