Sondaggi politici: FdI inizia a perdere terreno, balzo in avanti del Pd

I sondaggi politici di Pasqua 2023 dicono che FdI inizia a perdere terreno e che c’è stato un altro balzo in avanti del Pd. Il Il partito di Giorgia Meloni è ancora in testa ma il divario si è accorciato ulteriormente. La media sondaggi effettuata da Bidimedia spiega che il Pd di Elly Schlein è a meno di dieci punti percentuali di distanza da FdI di Giorgia Meloni che è al 29,1% dei voti. Il dato non ancora confermato è che Fratelli d’Italia possa aver “raggiunto l’apice del consenso elettorale e stia iniziando a stabilizzarsi o, addirittura, a riscendere”.

Sondaggi, balzo in avanti del Pd

La Lega è all’8,8% e in un mese ha perso lo 0,3%, con la formazione di Matteo Salvini che resta seconda forza di coalizione. Forza Italia è fermo al 7%. Contando Noi Moderati il centrodestra ha il 45,8% dei voti. Il Partito Democratico è invece al 19,7% ed ha guadagnato quasi due punti (+1,7%).

Giù i 5Stelle, bene il Terzo Polo

Oggi Fratelli d’Italia è a poco meno di dieci punti di distanza. E gli altri? Stabili i voti per l’Alleanza Verdi-Sinistra, ferma al 3,1%, mentre +Europa perde lo 0,3% e scende al 2,1%. In termini di alleanza si arriverebbe ad un 24,9%. Il Movimento 5 stelle scende ed al 15,7% con un -0,6% in un mese. Il Terzo polo di Azione e Italia viva è al 7,6% con un +0,1% in un mese.