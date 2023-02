Sondaggi politici, Fratelli d'Italia "sfonda il tetto" e vola al 31%

Gli ultimi sondaggi politici sorridono alla premier Giorgia Meloni ed al partito che guida, Fratelli d’Italia “sfonda il tetto” e vola al 31%.

La La rilevazione PIR spiega che anche il Partito Democratico sale e che il M5s cala. Ecco i risultati dell’ultimo sondaggio effettuato Proger Index Research in ordine a cosa farebbero gli italiani se si dovesse andare a votare in queste ore.

Fratelli d’Italia “sfonda il tetto” e vola al 31%

Il dato è secco e per il partito di maggioranza nell’esecutivo in carica è solido: Fratelli d’Italia vola al 31%.

Il M5s cala, il Pd sale. Il quadro delineato dal sondaggio Proger Index Research che fotografa le intenzioni di voto per Piazzapulita ha disegnato anche altri scenari. Il primo e più evidente intanto è quello per il quale il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% rispetto all’inizio di febbraio e sale al 31%. Si rileva poi il dato non positivo del M5S che cede lo 0,2% e ora vale il 17,5%.

Il sondaggio di Proger Index Research registra invece quello che AdnKronos definisce un “passo avanti del Pd (+0,2%), adesso al 15,4%”.

La Lega guadagna, Forza Italia perde

E ci sono anche altri partiti che salgono nel gradimento, in primis quelli che compongono la maggioranza di governo. Innanzitutto la Lega, che sale all’8,8%. E quelli che vanno giù? Nel novero ci sono Azione–Italia Viva che cedono lo 0,3% e scendono al 7,6%.

E in merito alle forze di maggioranza si registra anche un inatteso calo di Forza Italia, accreditata dal sondaggio al 6,3%.