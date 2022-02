Sondaggi politici: Pd primo partito, in calo M5S

I sondaggi politici di Noto per "Porta a Porta" hanno rilevato un calo del M5S e una crescita del Partito Democratico.

Gli ultimi sondaggi politici di Noto per “Porta a Porta” dicono che il Partito Democratico è il primo partito, mentre il Movimento 5 Stelle è in calo. Stabile, invece, Fratelli d’Italia. Entriamo nei dettagli e vediamo quanto emerge dagli ultimi sondaggi.

Sondaggi politici, chi scende e chi sale nelle intenzioni di voto

In base agli ultimi sondaggi politici di Noto per “Porta a Porta” il Partito Democratico continua a crescere. In particolare si aggiudica lo scettro di primo partito con il 20.5%, riuscendo a guadagnare un punto percentuale in più rispetto all’ultima rilevazione che risale allo scorso 12 gennaio.

A seguire Fratelli d’Italia, con il partito di Giorgia Meloni che è stabile al 20%, mentre la Lega resta anch’essa stabile ma al 18%.

Brutte notizie, invece, per il Movimento 5 Stelle che registra un calo rispetto alle precedenti rilevazioni. In particolare registra il 12,5%, ovvero una riduzione pari a -1,5%. Scendono anche Forza Italia, che si attesta all’8%, ovvero -0.5%, e Azione con +Europa al 3%, ovvero -1%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, invece, si registra la crescita dello 0.5% di Italia Viva che si attesta attorno al 3%.

Restano stabili al 2%, invece, Coraggio Italia e Noi con l’Italia. I Verdi e Sinistra Italiana crescono all’1.5%.

Sondaggi politici, centrodestra e centrosinistra a confronto

Ma non solo, sempre in base a quanto emerge dal sondaggio di Noto per Porta Porta, il centrodestra, formato da Fdi, Lega, Fi, Noi e Ci, raggiungerebbe il 50%, Il centrosinistra, con Pd, M5S, Leu, Si e Verdi, invece raggiungerebbe il 37%. Gli altri partiti di centrosinistra, ovvero Azione, Italia Viva e +Europa si attestano sul 6%, mentre gli altri partiti non coalizzati raggiungono il 7%.