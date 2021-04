Sondaggi politici Swg oggi: cresce la Lega (21,8%), seguono Pd e FdI

I recenti sondaggi politici Swg, realizzati per il TG di La7, hanno evidenziato una crescita di consensi della Lega che, quindi, supera sia il Pd che FdI.

In considerazione dei dati emersi in seguito all’ultimo sondaggio politico Swg, sviluppato per il TG di La7, appare evidente una considerevole crescita di consensi nei confronti della Lega di Matteo Salvini, che in questo modo supera il Partito Democratico di Enrico Letta e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Sondaggi politici Swg: cresce la Lega, seguono Pd e FdI

Il sondaggio Swg, realizzato per il TG di La7, ha messo in evidenza una apprezzabile ripresa della Lega, guidata da Matteo Salvini, che raggiunge il 21,8% delle preferenze degli intervistati. La Lega, quindi, supera il consenso del Partito Democratico, recentemente affidato al neosegretario Enrico Letta, che si attesta al 19,1%. Subito dopo il PD, poi, si trova il partito di opposizione di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia che, pur registrando un 17,6% di favori, appare in calo rispetto al 18% dei consensi precedentemente riscossi.

Nonostante la leggera flessione negativa di FdI, tuttavia, il partito della Meloni continua a riscuotere maggiore successo rispetto al Movimento 5 Stelle che è crollato al 17,4%.

Tra i grandi partiti italiani, infine, al pari della Lega, anche Forza Italia ha manifestato una crescita di preferenze passando dal 6,4% al 6,8%.

In merito ai partiti di dimensioni più modeste, invece, il gradimento di Azione di Carlo Calenda scende dal 3,7% al 3,6%; Sinistra Italiana di ferma al 3,1%; i Verdi al 2% mentre +Europa all’1,7%.

Fortemente in perdita il partito di Matteo Renzi, Italia Viva: se la nuova forza politica istituita dall’ex premier, nel corso degli ultimi mesi, si era trovata spesso a competere con i consensi manifestati nei confronti di Azione, attualmente è scesa all’1,9%.

L’aumento del gradimento della Lega nei sondaggi politici Swg

La crescita di consensi registrata dalla Lega è principalmente dovuta alla road map delle riaperture, entrata ufficialmente in vigore a partire da lunedì 26 aprile, che ha coinvolto numerose attività commerciali tra le quali figurano bar e ristoranti. L’impegno del partito di Matteo Salvini, infatti, si è concentrato soprattutto sul tentativo di consentire a questi esercizi commerciali di restare aperti, in zona gialla, anche la sera, a patto che posseggano spazi e tavoli all’aperto.

Pertanto, a fronte dell’ultima rivelazione effettuata che dava la Lega ferma al 21,2% dei consento, in appena una settimana, il partito è salito dello 0,6%.

In questo contesto, il leader del Carroccio si è rivelato particolarmente abile nel rivendicare le riaperture, considerate come una vittoria esclusiva della Lega.

Sondaggi politici Swg, la perdita di consensi del M5S

Tra i dati più interessanti emersi dall’ultimo sondaggio Swg, vi è certamente il calo di preferenze espresse verso il Movimento 5 Stelle: in questo contesto, uno dei principali elementi che ha minato la fiducia degli elettori può essere ricercato nel video pubblicato sul web da Beppe Grillo, a difesa del figlio e dei suoi quattro amici, indagati per stupro di gruppo. La clip, nella quale Grillo solleva dubbi sulla credibilità della giovane e asserisce velatamente che fosse consenziente, ha riacceso con particolare vigore i riflettori sul caso e ha scatenato l’indignazione non solo de sostenitori del M5S ma, soprattutto, del mondo femminile, troppo spesso vittima di abusi sessuali.

Una simile circostanza, ha portato il M5S a perdere circa un punto percentuale nel gradimento, passando dal 18,4% dello scorso 19 aprile al 17,4% del 27 aprile.