Per quanto riguarda l’elezione diretta del presidente del Consiglio, il 54% è favorevole mentre il 31% no

Nel corso degli ultimi 75 anni, si sono avvicendati ben 68 governi, con un’aspettativa di vita media di soli 18 mesi per ciascuno.

Sondaggi, riformare la Costituzione italiana?

Questo contesto ha stimolato un dibattito sulla necessità di riformare la Costituzione italiana, secondo un sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky TG24, il 53% degli intervistati ritiene che una riforma costituzionale sia molto o abbastanza urgente.

Tuttavia, il dibattito sulla direzione di questa riforma è divisivo: il 25% degli intervistati vorrebbe dare più poteri al Governo, il 21% darebbe più poteri al Parlamento, mentre il 32% preferirebbe mantenere l’attuale equilibrio costituzionale. Le opinioni variano notevolmente tra gli elettorati politici: oltre il 80% degli elettori di centrodestra è a favore di una riforma che conceda più poteri al Governo, mentre solo il 40% di quelli di opposizione condivide questa visione.

Sondaggio sul premierato: il 54% direbbe sì

Il 54% degli intervistati è favorevole all’elezione diretta del presidente del Consiglio, mentre il 31% si oppone. Tuttavia, il sostegno a questa idea scende al 49% e l’opposizione cresce al 38% quando si informa che tale istituto non è previsto in altre democrazie parlamentari. La “norma anti-ribaltone,” che impedisce al presidente del Consiglio di provenire da una maggioranza diversa da quella eletta alle ultime elezioni, raccoglie il 47% di approvazione contro il 36% di opposizione. In un ipotetico referendum sulla riforma costituzionale, il 60% dei votanti si esprimerebbe a favore, mentre il 38% rimarrebbe indeciso o astenuto.