Le proiezioni Swg per Tg La7 hanno rimarcato che Fratelli d’Italia resta il primo partito in Italia, continuando a ottenere la percentuale più alta di gradimento espressa dal campione intervistato per il sondaggio. A distanza di un anno dalla vittoria delle elezioni, dunque, il partito del premier Giorgia Meloni continua a restare saldamente in posizione nonostante un (inevitabile ma lieve) calo del consenso.

Sondaggi politici Swg: Fratelli d’Italia primo partito con il 29,1%, segue il Partito Democratico

È trascorso un anno dalle elezioni politiche che, il 25 settembre 2022, hanno decretato la vittoria del centrodestra, trainato da Fratelli d’Italia, e la nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio. Dopo dodici mesi di Governo Meloni, Swg ha rivelato quali sono le intenzioni di voto degli elettori italiani nel caso in cui venissero chiamati oggi alle urne.

Stando al campione intervistato da Swg per La7 in data 2 ottobre 2023, FdI si attesta nei sondaggi al 29,1%, mostrando una flessione di +0,4% rispetto ai dati raccolti la settimana precedente.

Il secondo partito italiano, stando al gradimento espresso dal campione, è ancora il Partito Democratico guidato dalla segretaria Elly Schlein che ottiene il 19,5%, con una contrazione di -0,3%. Oltre al Pd, tra i partiti che hanno evidenziato un trend in discesa rispetto al gradimento del campione, poi, ci sono il Movimento 5 Stelle all’16,7% (-0,2%) e la Lega al 9,8% (-0,3%).

Il gradimento espresso per gli altri partiti

Resta stabile al 9,8%, invece, Forza Italia che, a sette giorni dall’ultima intervista, conserva la sua quinta posizione nell’ambito della classifica dei partiti italiani.

Seguono, poi, Azione al 3,9% (+0,1%); Verdi e Sinistra al 3,4% (+0,2%); +Europa al 2,6%; Italia Viva al 2,4% (-0,3%); Per l’Italia con Paragone all’1,8% (+0,2%); Unione Popolare all’1,5% (-0,1%).