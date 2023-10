Schlein: "Meloni smetta di alimentare scontro istituzionale"

“Giorgia Meloni la smetta di alimentare lo scontro istituzionale che danneggia il Paese“. Non risparmia attacchi la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, all’indirizzo del Presidente del Consiglio. Schlein rincara la dose: “La smettano di cercare un nemico al giorno per nascondere le proprie responsabilità“.

Elly Schlein in una nota: “Meloni? Basta alimentare scontro istituzionale. A destra si cerca un nemico al giorno“

Attraverso una nota stampa la segretaria del Partito Democratico parla della questione legata all’accoglienza dei migranti in Italia: “Se cercano responsabili del disastro sull’accoglienza si guardino allo specchio: è la destra che scrive leggi palesemente incostituzionali e poi se la prende con i giudici che fanno il loro lavoro“.

Elly Schlein poi continua: “È la destra che ha messo la firma su tutte le leggi che hanno prodotto questo caos, come la Bossi-Fini che alimenta l’irregolarità, è sempre la destra che non ha mai contrastato il regolamento Dublino lasciando l’Italia più sola, per allearsi con Polonia e Ungheria che di solidarietà non ne vogliono sapere“.

Meloni: “Migranti? Parte d’Italia favorisce immigrazione illegale“

Attraverso un post Facebook la premier Meloni afferma: “Siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti, dovuta all’instabilità di vaste aree dell’Africa e del Medio Oriente. Il Governo italiano lavora ogni giorno per fronteggiare questa situazione e contrastare l’immigrazione illegale di massa”.

Meloni non risparmia una stoccata alla Germania: “Certo, tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente opposta, e se perfino un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l’immigrazione illegale.”