Sonia Bruganelli, l’intervento dopo le frasi di Signorini sull’aborto: “Ecco cosa intendevo”

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio dopo che è stata investita da alcune polemiche a seguito delle frasi pronunciate da Alfonso Signorini al GF Vip in merito all’aborto.

Sonia Bruganelli: le frasi di Signorini

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha affermato: “Siamo contrari all’aborto”.

La sua frase ha generato un putiferio in rete e nell’occhio del ciclone è finita anche l’opinionista Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che dopo l’affermazione incriminata di Signorini ha affermato “esatto”, dando quindi prova di essere d’accordo con lui. Sui social in molti hanno attaccato la conduttrice che si è quindi trovata a dover spiegare a cosa si riferisse con quel “esatto”. La conduttrice ha dichiarato: “Il mio esatto era inteso sul non augurare l’aborto spontaneo”.

La polemica contro di lei si placherà? Nel frattempo Signorini si è difeso via social.

Sonia Bruganelli: la replica di Signorini

In queste ore sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio contro il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini che, usando il plurale, ha affermato di essere contrario all’aborto. All’indignazione generale il conduttore ha replicato affermando di essere libero di poter esprimere le proprie opinioni, e confermando dunque di essere contrario all’aborto: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero” – ha scritto via social il conduttore – “Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza.

Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”. In sua difesa in queste ore è accorsa Giorgia Meloni, che ha affermato: “Alfonso Signorini è vittima di un linciaggio online per aver espresso un’opinione – condivisibile o meno – sull’aborto. Mi rammarica che questa aggressione, a suon di offese e insulti, provenga e sia fomentata dagli stessi che si ergono a paladini del rispetto e dei diritti. La mia solidarietà ad Alfonso Signorini: in democrazia non può esistere un pensiero unico.

Fatevene una ragione”.

Sonia Bruganelli: le polemiche al GF Vip

In tanti sui social si sono espressi contro le parole del celebre conduttore tv. Anche Laura Boldrini ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha affermato: “Un motivo in più per continuare a non guardare il GF Vip. A noi donne nessuno può imporre quello che dobbiamo fare. Abbiamo lottato per avere una buona legge sull’#aborto confermata anche da un referendum. Signorini, giù le mani dalla 194”.