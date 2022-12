Sonia Bruganelli: la verità sul suo rapporto con Giulia Salemi

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Giulia Salemi, con cui ha avuto più di un acceso scontro al GF Vip.

Sonia Bruganelli: i rapporti con Giulia Salemi

Durante la settima edizione del GF Vip a molti è sembrato chiaro che non vi fosse alcuna simpatia tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi e infatti le due si sono scontrate in più di un’occasione e addirittura la moglie di Paolo Bonolis ha praticamente accusato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli di dire ciò che il pubblico si sarebbe aspettato da lei. A quanto pare, in seguito all’alterco, le due si sarebbero chiarite e la stessa Sonia Bruganelli ha affermato:

“Giulia non la conoscevo e, quando era nella Casa, non ho mai nutrito enorme simpatia, invece mi rendo conto che è una ragazza volitiva che merita di andare avanti in questo mestiere perché sarà sempre più brava e attenta.

All’inizio mi sembrava che avesse un atteggiamento populistico anche a mio danno, così gliel’ho fatto notare e lei lo ha recepito, ci siamo spiegate“.

Oggi i rapporti tra le due sarebbero buoni e la stessa Giulia ha confermato: “Vado molto d’accordo con entrambe. Con Sonia mi sono prestata al suo voler giocare e scherzare, Orietta l’adoro perché dice quello che vuole“.

In tanti si chiedono come proseguiranno le cose tra le due nei prossimi mesi e si chiedono se Giulia Salemi continuerà ad avere un ruolo di spicco nel programma tv.