GF Vip, tensione tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: spuntano like social

GF Vip, tensione in studio tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: dopo la puntata spuntano like social.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi hanno avuto diverse discussioni.

Si sono lanciate frecciatine a vicenda e dopo la diretta sono spuntati like dell’una contro l’altra.

GF Vip: tensione tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

Sonia Bruganelli e Giulia Salemi non si apprezzano: questo, ormai, è chiaro. Nel corso dell’ultimo appuntamento del GF Vip, l’opinionista e l’influencer si sono lanciate frecciatine al vetriolo. Tutto è iniziato in apertura, quando la bella italo-persiana si è presentata in studio con la tuta da ginnastica: “Ho raccolto il consiglio di Sonia.

Mi sono messa in tuta, ho realizzato il sogno di una vita. In tuta in prima serata non si era mai visto“. La Bruganelli ha replicato: “Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata. Infatti, non riesco a muovermi“.

Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: è guerra aperta

Lo scontro tra le due è andato avanti per un po’, con tanto di battute sugli anni di esperienza che fanno la differenza.

Sonia, ad un certo punto, ha tuonato: “Abbiamo visto che è bellissima così, punterei solo sul fisico“. Giulia, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio e rivolgendosi ad Alfonso Signorini ha esclamato: “Tu mi hai scelto per il fisico?“. Il conduttore del GF Vip ha concluso: “Assolutamente no! Per l’intelligenza tutta la vita“.

Lo scontro su Oriana Marzoli

Lo scontro si è riacceso nel blocco dedicato ad Oriana Marzoli. Sonia l’ha attaccata, mentre Giulia l’ha difesa.

A questo punto, la Salemi ha sganciato l’ennesima frecciatina: “Oriana chi sta facendo una brutta figura non sei tu! […] Quindi forza e tira fuori gli artigli sei una regina da reality!“. La Bruganelli non ha incassato in silenzio: “No, no, no, ragazzi no! Però Giulia, con l’iPaddino in mano a dire quello che vedi che la gente voglia sentirsi dire no!“. La tensione si è avvertita anche sul finire della diretta, quando le due hanno continuato a stuzzicarsi.

Il colpo di scena si è registrato dopo la puntata, quando Sonia ha piazzato like social a tanti commenti contro la Salemi.