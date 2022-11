Gf Vip, Volano "frecciatine" tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: "Punta sul fisico"

Nuova tensione all’interno dello studio del Gf Vip.

Questa volta a discutere sono state l’opinionista Sonia Bruganelli e la collega Giulia Salemi. Le due “prime donne” si sono lanciate frecciatine in seguito ad una “diatriba” iniziata nella precedente puntata del 21 novembre.

La moglie di Paolo Bonolis aveva criticato l’influencer dopo che Alfonso Signorini aveva chiesto a quest’ultima per quale motivo tenesse le gambe accavallate. Puntuale la reazione di Sonia Bruganelli che ha chiesto di indossare look più coprenti.

Gf, frecciatine tra Bruganelli e Salemi: cosa è successo

Giulia Salemi ha fatto il suo ingresso in studio con indosso una comoda tuta. Signorini le ha fatto comunque i complimenti e così l’influencer ha confessato: “Ho raccolto il consiglio di Sonia, mi sono messa in tuta. Ho realizzato il sogno di una vita: prima serata in tuta non si era mai visto”.

Bruganelli: “Continuerei a puntare sul fisico”

Sonia Bruganelli non ha esitato a replicare: “In tuta sta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata e infatti non riesco a muovermi. Ho esercitato un po’ di sano nonnismo. Mi sembra giusto, lei è nuova. L’abbiamo vista, è bellissima. continuerei a puntare ancora per un po’ sul fisico”.

Il conduttore, nel rivolgersi a Giulia Salemi ha osservato: “Tu però l’esperienza di Sonia non puoi vestirla”. ha infine affermato.