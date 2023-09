Sonia Bruganelli paparazzata in compagnia di un autore tv: di chi si tratta

Un nuovo amore in corso per Sonia Bruganelli? L’opinionista è stata avvistata in compagnia di un famoso autore tv.

Sonia Bruganelli avvistata con un autore tv

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato la conduttrice e opinionista Sonia Bruganelli durante quella che avrebbe potuto sembrare una cena romantica in compagnia di Andrea Arinci, autore tv di Ciao Darwin e Avanti un altro. Al momento non è dato sapere quale sia la natura del rapporto tra i due, quel che è certo è che la stessa opinionista ha poi condiviso l’immagine dell’autore in abiti eleganti e ha scritto: “La classe non è acqua”. Tra i due è in corso qualcosa di più di una semplice amicizia? Sulla questione non vi sono conferme e, dopo la separazione da Bonolis, la conduttrice ha sottolineato in più occasioni di essere single.

Lei e l’ex marito continuano a frequentarsi e ad avere ottimi rapporti e la stessa Bruganelli ha svelato in merito alla fine della loro relazione: “Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane, io possa arrabbiarmi tantissimo, possa diventare gelosa. Adesso non sono gelosa perché non mi dà modo. Non credo che nessuno di noi, se mai fosse, si ricostruirà una famiglia. Ormai siamo attempatissimi. Io tra un po’, proprio a livello biologico, sarò impossibilitata. Lui spero che cerebralmente si renda conto che non può fare altri figli. Lì sarebbe un problema anche per i cinque discendenti. Non c’è più spazio per nessuno”.