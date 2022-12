Sonia Bruganelli, quanto guadagna al GF Vip: le cifre da capogiro

Sonia Bruganelli ha spesso fatto discutere per via dei suoi guadagni da capogiro e dei suoi sfoggi di lusso.

A quanto pare il cachet percepito dalla conduttrice per la sua partecipazione al GF Vip non sarebbe da meno.

Sonia Bruganelli: i guadagni al GF Vip

Sonia Bruganelli è stata scelta per la seconda volta come opinionista al GF Vip di Alfonso Signorini e, secondo i rumor in circolazione, la conduttice percepirebbe cifre a dir poco da capogiro come compenso per la sua partecipazione al reality show. Secondo indiscrezioni indatti i suoi guadagni ammontenerebbero a ben 12mila euro a settimana.

Sarà vero? Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e la conduttrice non ha mai parlato apertamente della vicenda.

Gli sfoggi di lusso

Spesso Sonia Bruganelli si è attirata contro l’indignazione dei social per via dei suoi sfoggi di lusso. Tra voli in jet privato e borse griffate, la conduttrice ha dato prova di non badare a spese. Alle critiche più volte lei stessa ha replicato con sagacia mentre quest’anno ha mostrato ironica una decorazione per il suo albero di Natale a forma di carta di credito.

“Mi rappresenta appieno”, ha affermato via social.

La conduttrice ha fatto discutere anche per via della scelta fatta con suo marito Paolo Bonolis di abitare in case separate. I due hanno anche rivelato che non farebbero mai colazione assieme e che il segreto per la loro unione longeva e felice sarebbe proprio quello di non trascorrere insieme tutto il loro tempo libero.