Sonia Bruganelli su Flora Canto: “Eravamo amiche, ora non più”

Sonia Bruganelli ha svelato che la sua amicizia con Flora Canto sarebbe giunta al termine.

Sonia Bruganelli: l’amicizia con Flora Canto

Rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, Sonia Bruganelli ha svelato che la sua amicizia con Flora Canto sarebbe “cambiata”.

Alcune settimane fa la neosposa di Brignano aveva commentato le polemiche attorno a un post di Miss Bonolis, che si era mostrata serena e felice sul suo aereo privato. Evidentemente il suo commento non è piaciuto a Sonia Bruganelli, che per questo ha deciso di troncare la loro amicizia. “Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano”, ha risposto l’opinionista del GF Vip al fan che le chiedeva notizie del suo rapporto con la Canto.

Il commento

A far infastidire la Bruganelli nei confronti di Flora Canto forse è stato proprio quel commento riguardante il suo aereo privato. “Preferisco pagare un aereo privato piuttosto che passare ore in aeroporto”, aveva scritto (sollevando una marea di polemiche). Flora Canto invece aveva commentato l’episodio affermando: “Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato. Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Nel frattempo Flora Canto e Brignano sono convolati a nozze, e sembra che Sonia Bruganelli non fosse tra gli invitati.