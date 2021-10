Sophie Codegoni chiude con Gianmaria Antinolfi: tra i due scoppia la lite

Al Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni si è scagliato contro Gianmaria Antinolfi con cui stava sbocciando qualcosa di più che una semplice amicizia.

Nella casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembrano essere sempre di più ai ferri corti: l’ex tronista si è scagliata contro l’imprenditore e, a seguire, è scoppiata in lacrime confidandosi con Manila Nazzaro e Jo Squillo.

Sophie Codegoni contro Gianmaria Antinolfi

Il flirt appena sbocciato tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembra già essere appassito: nelle ultime ore al GF Vip 6 l’ex volto di Uomini e Donne si è scagliato contro l’imprenditore, lasciando intendere di non voler più avere a che fare con lui. I due si trovavano in giardino con gli altri concorrenti quando Gianmaria, scherzando, ha detto a Sophie di avere un regalo per lei: “L’ho comprato per Soleil ma preferisco darlo a te!”, ha detto, scatenando la furia di Sophie: “Lasciami in pace, non mi far venire il nervoso.

Fai quello che ti pare, inizia a usare un po’ il cervello e non essere un bambino di 12 anni e mezzo”.

Sophie Codegoni: la lite

Gianmaria allora sbuffando ha affermato: “Mi fai passare la voglia di corteggiarti”, e quindi Sophie a sua volta ha replicato: “Infatti non devi conquistarmi. Più ti impegni più capisco che non è cosa. Tu parli tanto. A parole dici tanto, poi quando dimostri a fatti tutte le parole che dici si annullano.

Con i fatti sei scandaloso. Fammi fare il mio percorso come ho sempre fatto, con il sorriso in faccia. Non metterti in mezzo. Da che ti sei messo in mezzo la tua confusione l’hai trasmessa a me e io sono tutto tranne che una persona confusa. Non mi interessa averti nella mia vita e nel mio percorso. Non mi va di parlare con te. Io penso che tu sia molto furbo e che tu sia un gran parac**o”.

[…] Ho capito che non mi interessi. Non permetto a nessuno di farmi vivere un percorso male. Sei una persona che non mi piace. Quello che vedo io lo vedono anche gli altri”. A seguire l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe scoppiata a piangere per quanto accaduto, sfogandosi con le altre concorrenti Manila Nazzaro e Jo Squillo.

Sophie Codegoni contro Soleil Sorge

Nei giorni scorsi Sophie si era più volte scagliata contro Soleil Codegoni che a Gianmaria Antinolfi aveva detto di essere convinta che lei stesse recitando un copione. Secondo indiscrezioni Sophie avrebbe ricevuto consigli da parte di Fabrizio Corona prima di entrare nella casa del reality show.

