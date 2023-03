Sophie Codegoni contro Soleil Sorge: il botta e risposta e le frecciatine

Tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge non sembra correre buon sangue e in queste ore le due si sarebbero scambiate delle frecciatine a mezzo social per un motivo ben preciso.

Sophie Codegoni contro Soleil Sorge

In rete numerosi utenti si sono accorti che la nuova linea di costumi lanciata da Sophie Codegoni sarebbe molto simile a quella di Soleil Sorge, sua ex coinquilina del GF Vip. La vicenda ha generato numerose polemiche e confronti in rete e, probabilmente, è arrivata anche alle orecchie delle due dirette interessate, perché in queste ore Soleil ha scritto sui social: “Good Day e ricordate sempre, siate nati originali e non morite come copie. […] Chi fotocopia la personalità di altri e cerca di vivere attraverso la sua vita prima o poi si accorgerà di essere pilotato dall’invidia. Ognuno nascerà, vivrà e morirà sempre in modo diverso dagli altri”.

La replica di Sophie non si è fatta attendere, e infatti pochi istanti dopo sui social dell’influencer è apparso il messaggio: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del c…”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se le due influencer usciranno allo scoperto palesando i loro dissapori. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.