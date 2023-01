Sophie Codegoni in ospedale: “La mia piccolina sta bene. Ho il rene destro infiammato e dilatato”

L’ex gieffina Sophie Codegoni è stata ricoverata in ospedale.

Accanto alla futura mamma c’è il compagno Alessandro Basciano. Avendo notato la preoccupazione dei fan per la sua assenza dai social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare alcuni scatti e video tra le sue Instagram Stories per rasserenarli.

Sophie Codegoni in ospedale: “La mia piccolina sta bene”

“Ragazze eccomi, non sono sparita. In queste ultime ore, non sono stata benissimo. Quindi devo stare qualche giorno in ospedale a fare un po’ di controlli.

Però tranquille, tutto ok… la mia piccolina sta benissimo. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare”, ha scritto Codegoni su Instagram.

L’ex gieffina ha anche spiegato di essersi sottoposta a svariate visite dopo aver avvertito una fitta costante in corrispondenza del rene destro. Il dolore era talmente acuto da impedirle addirittura di riposare. A ogni modo, i medici le hanno garantito che la piccola Celine che porta in grembo è in perfetta salute e non corre alcun rischio.

“Nelle ultime ore ho fatto visite, controlli, esami vari. Sono ancora qui in ospedale, dovrò restarci un paio di giorni. Devo fare ancora un po’ di controlli, però, non vi preoccupate. La mia piccolina sta benissimo, abbiamo già fatto l’ecografia. Lei è lì, tranquilla e serena. Sta bene”, ha detto. “Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare. Già qualche settimana fa, avevo questo fastidio, questa fitta perenne al fianco destro.

Giorno dopo giorno mi faceva sempre più male. Ieri erano due notti che non riuscivo a dormire, un male terrificante. Ho fatto un’ecografia al rene”.

Le cause del ricovero: “Ho il rene destro infiammato e dilatato”

Codegoni ha anche spiegato che il rene destro risulta infiammato e dilatato e i medici che l’hanno presa in carico stanno tentando di scoprire le cause del fenomeno. Proprio per questo motivo resterà in ospedale per alcuni giorni.

“Ho il rene destro infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire se sono calcoli renali, mi auguro di no. In effetti, mi hanno detto che a un’età così giovane, sono molto rari i calcoli renali. Probabilmente sono coliche renali”, ha spiegato. “Anche se sono dolorose e fastidiose, si possono curare. Ma potrebbe essere anche una semplice infiammazione dovuta alla posizione di Celine. Ora sono qui e aspetto”.