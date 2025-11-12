Sostenere l'Agricoltura Haitiana: Come i Tagli agli Aiuti Internazionali Influenzano il Settore

In Haiti, un paese che affronta sfide immense in termini di povertà e insicurezza alimentare, il supporto all’agricoltura locale è diventato cruciale. La World Food Programme (WFP) sta cercando di promuovere l’acquisto di prodotti alimentari da agricoltori locali, ma i recenti tagli agli aiuti internazionali potrebbero compromettere questi sforzi.

In un angolo remoto di Oanaminthe, un gruppo di bambini veste uniformi blu e khaki mentre gioca dopo pranzo.

Qui, il programma scolastico di pasti è un punto di riferimento per molte famiglie, come quella di Antoine Nelson, un agricoltore locale che fornisce cibo per il pranzo scolastico.

L’importanza del programma scolastico di pasti

Antoine Nelson, 43 anni, è padre di cinque figli e uno dei circa 32.000 agricoltori che collaborano con il WFP. La sua storia è emblematicamente legata a quella del programma scolastico, che offre pasti caldi a circa 600.000 studenti ogni giorno. “Vendo ciò che la scuola serve”, ha dichiarato Nelson, sottolineando come questa iniziativa rappresenti un vantaggio anche per la sua famiglia.

Un cambiamento nel modello di approvvigionamento

Negli ultimi dieci anni, la WFP ha drasticamente cambiato il suo approccio, passando dall’importazione di cibo alla promozione dell’acquisto locale. Attualmente, circa il 72% dei pasti scolastici proviene da produttori haitiani, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2030. Questo cambiamento rappresenta un’opportunità significativa per gli agricoltori locali e per l’economia haitiana.

Le sfide dei tagli agli aiuti

Tuttavia, nel corso del 2025, le cose sono cambiate drasticamente. Con l’inizio del secondo mandato presidenziale di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno ridotto il finanziamento per la WFP. Solo nei primi mesi dell’anno, l’agenzia ha segnalato un deficit di 44 milioni di dollari in Haiti, mentre la domanda di assistenza continua a crescere a causa di violenze e disordini.

“Le necessità superano le risorse disponibili”, ha affermato Wanja Kaaria, direttore della WFP in Haiti, evidenziando la difficoltà di affrontare la crescente crisi alimentare nel paese. Attualmente, oltre 5,7 milioni di haitiani affrontano livelli acuti di fame, un problema che il WFP non è in grado di soddisfare completamente.

Il rischio di un ritorno al passato

Questi tagli agli aiuti potrebbero avere conseguenze devastanti per il programma scolastico e per l’intero settore agricolo. Se il finanziamento continua a diminuire, alcuni programmi di assistenza alimentare potrebbero scomparire, ostacolando gli sforzi volti a promuovere l’autosufficienza degli agricoltori locali.

L’impatto della storia agricola di Haiti

Jean-Martin Bauer, direttore della sicurezza alimentare presso il WFP, ha vissuto in prima persona la realtà agricola haitiana. Cresciuto negli Stati Uniti, ha trascorso parte della sua adolescenza lavorando in una fattoria di riso nel sud di Haiti. Le sue esperienze lo hanno portato a comprendere le sfide che gli agricoltori locali affrontano a causa della concorrenza esterna.

Fino a circa 30 anni fa, Haiti era in gran parte autosufficiente dal punto di vista alimentare. Tuttavia, dopo la caduta della dittatura dei Duvalier e l’apertura commerciale, il paese ha visto un’ondata di riso importato a basso costo, che ha messo in difficoltà i produttori locali. “Mio zio ha perso la sua azienda a causa di queste politiche”, ha raccontato Bauer, evidenziando come le decisioni politiche abbiano avuto un impatto devastante sulle famiglie contadine.

Il futuro dell’agricoltura haitiana

Nonostante le difficoltà, ci sono segnali di speranza. La WFP ha raddoppiato l’acquisto di cibo locale dal 2019 al 2025, e il programma di pasti scolastici ha iniettato oltre 10 milioni di dollari nel settore agricolo haitiano. Anche altre organizzazioni non profit stanno cercando di acquistare localmente, ma la continua incertezza economica potrebbe ostacolare questi progressi.

In un angolo remoto di Oanaminthe, un gruppo di bambini veste uniformi blu e khaki mentre gioca dopo pranzo. Qui, il programma scolastico di pasti è un punto di riferimento per molte famiglie, come quella di Antoine Nelson, un agricoltore locale che fornisce cibo per il pranzo scolastico.0