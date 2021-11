Spadafora, l’ex Ministro del Movimento Cinque Stelle fa coming out in diretta tv: “Sono omosessuale”

L'ex ministro pentastellato Vincenzo Spadafora ha fatto coming out in diretta tv. "Sono omosessuale"

L’ex Ministro del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Spadafora, nel corso della puntata di “Che tempo che fa” di domenica 7 novembre, ha fatto coming out affermando di essere omosessuale: “Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche responsabilità in più”, ha affermato.

Spadafora coming out, “In politica l’omosessualità viene usata per ferire”

Il Ministro Spadafora, ospite di Fabio Fazio, ha deciso quindi di fare un discorso a cuore aperto confidando alcuni aspetti non facili legati alla sua vita. Ha affermato di essere molto cattolico, un aspetto che sarebbe sembrato contraddittorio, ma che per lui non lo è stato: “Io sono anche molto cattolico, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto.

In politica l’omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l’avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere”.

Spadafora coming out, “Lavoro affinché non avvenga la scissione dei Cinque Stelle”

Nel suo intervento c’è stato spazio per una riflessione sul rischio di scissione all’interno del Movimento 5 Stelle. A questo proposito ha spiegato che “c’è e io lavoro affinché ciò non avvenga”. Sul capo politico ed ex Premier Conte ha affermato: “Conte non interpreti la sua leadership in modo solitario o con il suo ristretto gruppo, coinvolga tutti”.

Spadafora coming out, “Spero Conte voglia convocare i gruppi”

Infine l’ex Ministro pentastellato ha portato all’attenzione anche le criticità che potrebbero portare alla scelta del prossimo Presidente della Repubblica: “Spero che Conte voglia convocare i gruppi: penso che siano finiti i tempi in cui queste cose si decidevano altrove, queste cose si decidono insieme. Dal Movimento 5 stelle può uscire la linea politica che chiede a Draghi di restare a fare il presidente del Consiglio”.