Il parlamento della Spagna ha dato la fiducia a Pedro Sánchez come nuovo primo ministro. Sánchez è stato eletto alla prima votazione, con una maggioranza assoluta.

Spagna, Pedro Sanchez è di nuovo primo ministro

Il Parlamento della Spagna ha dato la fiducia a Pedro Sanchez, primo ministro uscente e leader del Partito Socialista spagnolo, come nuovo primo ministro del paese. Sanchez è stato eletto alla prima votazione, con una maggioranza assoluta di 179 voti su 350 seggi parlamentari. Sanchez ha guidato tutti i governi spagnoli dal 2018 e quello per cui è appena stato nominato è il suo terzo governo di fila. Un governo di minoranza, formato da PSOE e da Sumar, coalizione di sinistra radicale che mette insieme Podemos e altri partiti. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni.

La fiducia dopo quattro mesi dalle elezioni

La fiducia arriva a più di quattro mesi dalle elezioni ed è stata complicata. Nonostante il PSOE non fosse il partito più votato, Sanchez era emerso rapidamente come unico leader in grado di formare una coalizione in grado di ottenere la maggioranza. I negoziati sono stati molto difficili, perché Sanchez ha dovuto ottenere l’appoggio di numerosi partiti autonomisti e indipendentisti che rappresentano gli interessi di varie regioni spagnole. L’accordo più difficile è stato quello con Junts per Catalunya, partito indipendentista catalano guidato da Carles Puigdemont.