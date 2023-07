Sono attimi difficili per gli abitanti di Saragozza. La città, capoluogo dell’Aragona e situata nel nord-est della Spagna, è stata interessata da una violenta inondazione che non ha precedenti nella sua Storia. Qui un forte temporale, della durata di circa un quarto d’ora, ha causato disagi alla popolazione e importanti danni. Per questo motivo le autorità hanno lanciato un appello ai cittadini chiedendo di rimanere nelle proprie abitazioni.

Strade invase da fiumi d’acqua

Nel frattempo sono diversi gli scatti e i video che gli utenti hanno condiviso su Twitter e che vanno a documentare la drammaticità dell’inondazione che ha messo in ginocchio un’intera città. Litri e litri d’acqua e fango hanno invaso le strade, senza contare i cittadini che sono rimasti bloccati a lungo nelle loro auto. Molte auto, inoltre, sono state trascinate da una parte d’altra dalla forza dell’acqua.

Spagna, violenta inondazione ha colpito Saragozza. Intervenuta la Protezione civile

Sul posto è stato richiesto l’intervento di vigili del fuoco e poliziotti, oltre che della Protezione Civile che si è attivata per dare supporto agli abitanti colpiti dall’avanzare dell’ondata d’acqua. Ad ogni modo la situazione meteorologica rimane instabile, anche in vista dei prossimi giorni. Nonostante i molti disagi, non sarebbero stati segnalati per fortuna feriti o decessi. La prima cittadina di Saragozza, Natalia Chueca, ha commentato così la disastrosa alluvione: “Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato. Un episodio senza precedenti”.