Spara e uccide per sbaglio un 11enne: tragedia a Dallas dove una 14enne poi fuggita viene raggiunta ed arrestata dalla polizia per omicidio

Negli Usa l’ennesimo e terribile fatto di sangue legato al possesso libero di armi da fuoco ed un’altra tragica sparatoria tra minori negli Stati Uniti. Un ragazzino di soli 11 anni è stato ucciso da un colpo sparato da una 14enne.

La giovane aveva estratto la pistola durante una lite con un’altra ragazzina nel parcheggio di un condominio a Dallas ed era partito un colpo che aveva centrato il povero D.M.F., sportivo ed amatissimo studente.

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia operante la ragazzina armata avrebbe puntato la pistola all’indirizzo della bambina con cui stava litigando, poi non è dato sapere se abbia sparato intenzionalmente o se nelle more di un litigio sia partito un colpo: il dato tragico è che quel proietto ha colpito l’11enne che stava assistendo alla scena a qualche metro di distanza.

La vittima che assisteva e il colpo partito

Il sergente di polizia Warren Mitchell ha dichiarato sconfortato: “Tutti i coinvolti sono minorenni, è un orribile incidente”.

L’ufficiale di polizia ha detto che la 14enne dopo aver sparato è fuggita ma è stata arrestata successivamente nel suo appartamento. Ora è trattenuta in un centro di detenzione minorile e si ritiene che sarà incriminata per omicidio. Purtroppo il ragazzino colpito è morto poco dopo il ricovero in ospedale a seguito delle ferite riportate.