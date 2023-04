Sparatoria a Louisville, aumenta il bilancio: 6 morti e almeno 8 feriti

Il bilancio della sparatoria avvenuta in una banca di Louisville, è salito a sei morti e almeno otto feriti. Anche l’aggressore, un ex impiegato, è deceduto.

Il bilancio della sparatoria avvenuta in una banca di Louisville, capoluogo del Kentucky, è salito a sei morti e almeno otto feriti. Una donna di 57 anni è morta a causa della gravità delle ferite riportate, come hanno reso noto le autorità. Anche l’aggressore, che era un ex impiegato, è deceduto. Al momento non è ancora chiaro se si sia suicidato o sia stato colpito dagli agenti. La polizia ha avvertito che “l’inchiesta è ancora lunga“. Tra le persone ferite è presente anche un agente.

Sparatoria a Louisville: sconosciuto il movente dell’assalitore

Il 25enne che ha sparato, Connor Sturgeon, ha “trasmesso in diretta” l’attacco, ha spiegato il capo della polizia di Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel. Una portavoce di Meta ha dichiarato che la società è “in contatto con le forze dell’ordine” e “ha rapidamente rimosso il ‘live streaming’ di questo tragico evento“. Le autorità non hanno specificato il movente dell’assalitore, ma secondo la Cnn a Sturgeon era appena stato detto che sarebbe stato licenziato. Aveva lasciato una lettera per la sua famiglia, dicendo che avrebbe aperto il fuoco nei locali della banca. Due “cari amici” del governatore del Kentucky, Andy Beshear, sono rimasti uccisi nella sparatoria.