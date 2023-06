Paura nel Bergamasco. Nel comune di Albano Sant’Alessandro, un uomo di origine indiana è rimasto gravemente ferito durante una sparatoria avvenuta all’interno di un locale pubblico. Le autorità indagano sull’origine dello scontro a fuoco, al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un regolamento di conti.

L’uomo ferito è grave

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, un gruppo di connazionali sarebbe entrato nel locale sparando diversi proiettili, uno dei quali ha colpito al petto il trentacinquenne ferito. Le sue condizioni sarebbero apparse subito gravi. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i militari che sono ora a lavoro per l’esatta ricostruzione dell’accaduto. Nulla si sa per il momento di chi ha aperto il fuoco. A prestare il primo soccorso all’uomo sono state alcune persone presenti sul posto durante la sparatoria: caricato su un’auto per trasportarlo in ospedale, all’altezza di Seriate hanno fermato un’ambulanza affidando il ferito al personale a bordo, che si è occupato di trasferirlo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’aggressione durante una festa tra indiani

È molto probabile che chi abbia sparato volesse colpire intenzionalmente proprio l’uomo rimasto ferito. Quest’ultimo si trovava nel locale per festeggiare un connazionale diventato da poco padre.