Sparito chihuahua di Paris Hilton, forse divorato dai coyote

Diamond Baby è sparito, Paris Hilton mette 10.000 dollari in palio per chi lo riporta a casa

Ormai da diverse settimane una delle celebrities più conosciute al mondo sta vivendo un vero e proprio dramma personale: Paris Hilton ha infatti smarrito il suo amato Chihuahua Diamond Baby. La piccola compagna di vita a quattro zampe della superstar è infatti uscita di casa per poi sparire nel nulla.

Sparisce durante il trasloco, si teme un coyote lo abbia sbranato

L’ultimo avvistamento del cane è stato nella zona di Beverly Hills nella quale risiedeva con la sua padrona. Paris ovviamente si è prodigata in tutti i modi nelle ricerche del suo amato cucciolo, lanciando anche sui social il suo accorato appello per ritrovarlo «Sto facendo tutto ciò che è in mio potere per riaverla». La star ha messo sul piatto anche non pochi soldi per riavere il suo Diamond Baby, prospettando una cospicua ricompensa: «Ci saranno 10.000 dollari per chiunque me lo riporti».

Secondo il Daily Mail però, nemmeno tutti i soldi del mondo potrebbero far riavere alla donna il suo cane, che sarebbe invece stato rapito da un coyote. Il tabloid inglese riporta le parole di una fonte strettamente legata alla caccia al cane, e che sia sicuro che sia rimasto vittima di un coyote affamato. Il contatto del giornale ha anche aggiunto che, solitamente in questi casi arrivano numerose segnalazioni, mentre questa volta non è arrivato un solo avvistamento.

Mentre se Diamond fosse stata rapita, ormai sarebbe arrivata una richiesta di riscatto. L’ondata di caldo record invece, ha fatto avvicinare i coyote alle zone residenziali perciò è credibile l’ipotesi che uno di loro si trovasse nei pressi della casa. Intanto però si mormora che la Hamilton non voglia smettere di sperare: «Ha il cuore spezzato, ma non rinuncerà mai a Diamond Baby», ha confessato un’amica di famiglia.