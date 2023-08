Una sposa è rimasta delusa e disperata a causa delle foto del suo matrimonio, che si sono rivelate un vero disastro. La donna aveva pagato 3000 euro per il servizio fotografico.

Spende 3000 euro per il fotografo ma le foto del matrimonio sono orribili: “Piango ogni giorno”

La sposa Brooke ha deciso di condividere su TikTok il risultato disastroso del suo servizio fotografico del matrimonio, sottolineando di aver speso ben 3000 euro. La sposina è rimasta molto delusa e il fotografo sembra essere scomparso nel nulla. Il video della donna è diventato virale, raggiungendo 2,6 milioni di visualizzazioni. “Le foto del matrimonio sono terribili, piango ogni giorno” ha dichiarato la sposa. Gli scatti effettivamente non sono piaciuti a nessuno. “Guarda come sono carina” ha commentato Brooke in modo ironico, spiegando che il fotografo è letteralmente scomparso, non risponde più alle telefonate sue, del marito e della suocera.

Servizio fotografico del matrimonio: le proposte sul web

La sposina ha condiviso tre scatti sui social network e in un video ha spiegato di non voler rendere pubbliche le altre foto e di non voler fare il nome del fotografo per evitare problemi legali. Ha ricevuto molti messaggi di affetto e comprensione, compresa qualche proposta che speriamo possa accettare. “Non sono sicuro di dove ti trovi, ma sono un fotografo di matrimoni in Ohio. Se desideri fare una sessione con il tuo abito da sposa, è offerto dalla casa” le ha proposto un fotografo.