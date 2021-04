"Io le dico, con tutta, franchezza, che se lei non si vaccina io spero vivamente che lei venga radiato", Il conduttore Bruno Vespa indigna i social

Durante la trasmissione Porta a Porta, in onda su Rai 1, il giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa ha interrotto improvvisamente l’intervento del suo ospite, il dottor Mariano Amici, che si è mostrato contrario alla somministrazione dei vaccini anti covid19.

Dopo aver evidenziato i rischi legati alla vaccinazione, ad Amici è stata tolta la parola dal conduttore, il quale ha immediatamente chiuso il collegamento mostrando tutta la sua incredulità di fronte alle affermazioni del medico.

A differenza di quanto si suole fare, io nella mia carriera ho sempre informato prima il sogetto da vaccinare rispetto alla realtà della vaccinazione, quindi ho sempre messo sul piatto della bilancia i rischi e i benefici. Quando la bilancia pendeva più per i benefici che per i rischi, io effettuavo la vaccinazione più a cuor leggero. Io non ho mai sconsigliato o consigliato la vacinazione: quella è una decisione che deve prendere il vaccinando.