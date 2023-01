Sport, aumenta l'abbonamento di DAZN: guardare la serie A costerà di più

Non ci sono notizie positive per gli appassionati di calcio.

La piattaforma di streaming sportivo DAZN ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti. La maggiorazione inciderà soprattutto chi vorrà assistere alle partite di serie A, B e altre competizioni internazionali come Europa League e Conference League. Va tuttavia segnalato che tale aumento non riguarderà tutti. Chi ha già sottoscritto un piano e chi lo ha messo in pausa per i mondiali potrà stare tranquillo.

Sport, aumento per gli abbonamenti di DAZN: quanto costeranno in più

Chi intende abbonarsi a DAZN potrà scegliere tra tre differenti piani. Il più economico, lo start, permette di assistere al basket, la NFL o ancora il calcio femminile. Costa 12,99 euro e consente di collegare fino a 4 dispositivi. La visione contemporanea è permessa fino ad un massimo di due dispositivi purché siano collegati alla stessa rete internet.

Quali piani ti permetteranno di guardare la serie A?

Il piano che è stato segnalato come il più venduto è lo standard. Scegliendo quest’ultimo sarà possibile assistere alle partite di serie A e B al prezzo di 29,99 euro. Consentito inoltre collegare fino ad un massimo di 6 dispositivi e come nel precedente caso, solo due potranno guardare i vari eventi sportivi in contemporanea (con il limite della stessa rete internet). Non molto dissimile l’abbonamento plus. In questo caso pagando 44,99 euro, sarà ammesso l’accesso ad un dispositivo in più (7).