Coronavirus, Infantino su Euro 2020: “Sospensione? Non lo escludiamo”

Il presidente della Fifa Infantino ha detto di non escludere un eventuale annullamento di Euro 2020 se dovesse persistere l'emergenza coronavirus.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha annunciato la possibilità che possano venire annullati i prossimi campionati europei di calcio di Euro 2020 se dovesse persistere o addirittura aggravarsi l’attuale emergenza coronavirus. Pur dicendosi personalmente non preoccupato per le conseguenze dell’epidemia, il numero uno del calcio mondiale ha dichiarato di essere pronto a tutto per fronteggiare una situazione di questo tipo evitando di mettere a rischio la salute delle persone.



Coronavirus, Infantino su Euro 2020

Intervistato dai giornalisti inglesi di Sky Sport, Infantino ha così illustrato la sua posizione in merito all’impatto che il coronavirus potrebbe avere sul calcio mondiale: “Non possiamo escludere nulla ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico. Personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo guardare seriamente agli sviluppi, senza però avere reazioni eccessive. Speriamo di non andare incontro a una sospensione degli eventi su scala globale”.

In precedenza, il vicepresidente della Fife Greg Clarke aveva auspicato una risoluzione del problema nel breve periodo, augurandosi che le amichevoli dell’Inghilterra previste per il prossimo 27 marzo allo stadio di Wembley contro Danimarca e Italia possano venire disputate: “Noi continuiamo con il nostro programma, anche se siamo pronti ad adeguarci in caso di cambiamenti imposti dall’alto”.





Il parere della Uefa

Nel frattempo la Uefa ha assicurato che non vi saranno impedimenti all’organizzazione dei campionati europei di calcio della prossima estate, che in quest’edizione verranno disputati in dodici nazioni differenti in occasione del 60esimo anniversario del torneo.

Tuttavia, la stessa organizzazione ha invitato i membri Uefa non essenziali a non presenziare al congresso di martedì 3 marzo e ai sorteggi per la Nations League previsti ad Amsterdam.