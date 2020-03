Dopo il Qatar, anche la Thailandia rinvia la gara di MotoGp del 22 marzo a causa dell'emergenza coronavirus.

L’emergenza Covid-19 ha messo gare ed eventi sportivi in ginocchio, con il rinvio di tutte le manifestazioni che coinvolgano un alto numero di persone nello stesso luogo. Anche il mondo del MotoGp ne ha subito gli effetti: dopo il Qatar, anche la Thailandia ha rinviato la gara a causa dell’emergenza coronavirus.

Coronavirus, MotoGp rinvia gara

L’annuncio arriva dal vicepremier thailandese nonché ministro della Sanità Anutin Charnvirakul: la gara di MotoGp del 22 marzo non si farà. Causa coronavirus – in Thailandia c’è stata la prima vittima – quindi, viene sospesa la gara in programma a Buriran. “Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso – sono le parole di Anutin -. È nell’interesse del Paese e dei partecipanti”. Dopo la decisione presa, non sono ancora arrivati commenti da parte dell’organizzatore del Motomondiale, la Dorna.

Intanto si sta già pensando a quando far correre la gara rinviata: l’unica data disponibile sarebbe quella dell’11 ottobre, ma non si hanno ancora conferme.

Coronavirus, quando inizierà il MotoGp?

Il MotoGp quindi, con il rinvio della gara thailandese oltre a quella già cancellata in Qatar, dovrebbe iniziare ad Austin (Texas), il 5 aprile. Ma anche oltreoceano la situazione non sembra essere delle migliori, con il blocco dei voli per l’Italia e l’innalzamento da parte della Casa Bianca del livello dall’allerta nei confronti delle aree italiane colpite dal coronavirus, con il consiglio di “non viaggiare”.





Insomma, bisognerà attendere per capire nelle prossime settimane se il Gran Premio delle Americhe sarà a rischio.