Morto mentre stava facendo ciò che più amava: correre in moto. Alberto Martinez è stato vittima di un incidente in gara.

Il mondo del motocross è in lutto per l’addio di Alberto Martinez, pilota spagnolo morto tragicamente in un incidente. Stava guidando la sua moto durante una competizione, quando è avvenuta la tragedia: si è schiantato contro una Renault Clio bianca, ferma sulla strada per colpa di un guasto.

Morto Alberto Martinez, pilota di moto

Gli amici e appassionati di motocross lo chiamavano “Albertito Carpediem”. Oggi, 5 marzo 2020, si è spento a Granada, al chilometro 2,93 del Rally di Spagna.

L’incidente è avvenuto lungo un tratto non competitivo del tracciato, l’autostrada A-92, mentre il pilota stava partecipando alla gara. Classe ’77, l’iberico Alberto Martinez si era posto l’obiettivo di competere durante la prossima edizione della Parigi-Dakar, nel 2021, e avrebbe dovuto sostenere il test di Itintas.

La dinamica non è chiara

Secondo quanto riportato dalla Guardia Civile spagnola, l’automobilista alla guida della macchina in panne si sarebbe fermato in una zona che non occupava totalmente la carreggiata.

Le autorità si trovano ancora sul luogo della tragedia per effettuare dei rilievi, necessari a stabilire quale sia stata realmente la dinamica dell’incidente.

L’uomo sulla Renault Clio bianca è rimasto illeso.

L’addio a Martinez

La notizia della sua morte è stata diffusa dall’organizzatore della gara, che ha deciso di annullare la terza tappa del circuito, prevista nel pomeriggio, per rispetto nei confronti del pilota.

Il sindaco di Guadix, Jesus Lorente, ha espresso le sue condoglianze per la dipartita del pilota, inviando un messaggio alla famiglia e ai colleghi che hanno partecipato al rally.

