Filippo Mantovani è morto all'età di 54 anni: la Sampdoria piange la scomparsa del figlio del presidente Paolo Mantovani.

La Sampdoria è in lutto: è morto Filippo Mantovani, figlio del presidente Paolo Mantovani e fratello di Enrico, Francesca e Ludovica. L’uomo, di 54 anni, è stato stroncato da un improvviso arresto cardiaco. “Era l’unico della famiglia che sapeva giocare a pallone – ha detto Enrico Mantovani a Primocanale, ricordando il fratello –. Seguiva il calcio ovunque, era appassionatissimo. Non mi sento di aggiungere altro, se non che ho perso mio fratello”.





Morto Filippo Mantovani

“Si è spento oggi nella sua casa di Sestri Levante Filippo Mantovani, terzogenito dell’indimenticato presidente Paolo”. Questo è il messaggio di cordoglio della Sampdoria dopo aver appreso la scomparsa del figlio del presidente. “Aveva 54 anni – scrivono ancora dal team – e, oltre al ruolo di dirigente e stretto collaboratore del fratello Enrico durante la sua presidenza, aveva ricoperto per la Sampdoria il ruolo di team manager. Il presidente Massimo Ferrero e tutta la società abbracciano la mamma Dany e i fratelli Francesca, Enrico e Ludovica porgendo loro le più sentite condoglianze”.

Filippo Mantovani è morto a causa di un arresto cardiaco improvviso e la sua scomparsa così prematura ha gettato nello sconforto moltissime persone.

Quando la gestione della società era affidata a Enrico, Filippo faceva parte dei quadri dirigenziali del club blucerchiato, dalla fine del 1993. Nella seconda parte degli anni Novanta, inoltre, aveva sponsorizzato l’acquisto di molti giocatori della squadra. Era un grande appassionato di calcio e aveva svolto anche il ruolo di team manager della Sampdoria.