La ripartenza Serie A potrebbe essere fissata per il 20 giugno: il Consiglio Federale dice sì, ora spetta al governo.

Il Consiglio Federale ha deciso per il sì alla ripartenza dei campionato di calcio di Serie A, B e C. L’ultima parola spetterà naturalmente al governo, il cui referente per la questione è il ministro dello Sport Spadafora che a sua volta si interfaccia con il Comitato Tecnico Scientifico chiamato a gestire l’emergenza sanitaria del coronavirus. La Figc ha deciso dunque per il ritorno in campo, con i campionati professionistici che dovranno concludersi entro il 20 agosto, mentre la stagione durerà fino al 31 agosto. Sembra essere stata quindi scartata l’ipotesi playoff e playout anche per la Serie A, alternativa in verità mai gradita dalle società.



Consiglio Federale: “Sì alla ripartenza della Serie A”

Il campionato dovrebbe ripartire il 20 giugno, dunque una settimana dopo rispetto a quanto era circolato nelle ultime settimane. Il motivo è la lentezza nella ripresa degli allenamenti di squadra dovuta alle controversie in merito al protocollo per la ripartenza redatto dal governo e dal cts e non pienamente condiviso da Lega Calcio e Figc.

L’incontro decisivo per capire quando ripartirà il campionato è fissato al 28 maggio, data in cui dovrebbe essere anche più chiara la reale evoluzione del contagio in Italia.





La strada fin qui segnata sembra dunque quella di far disputare tutte le restanti partite dei campionati professionistici, mentre i dilettanti, dalla Serie D in giù, non finiranno la stagione. Respinta dunque la richiesta dalla Lega Pro che aveva chiesta di fermare la Serie C.