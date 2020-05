I funerali di Gigi Simoni, con le belle parole della moglie Monica e il ricordo di molti suoi ex calciatori.

Si sono tenuti ieri, domenica 24 maggio, nella Basilica di San Pietro a Grado, i funerali in forma quasi privata di Gigi Simoni. L’ex tecnico dell’Inter, era scomparso venerdì scorso dopo che da circa un anno aveva avuto delle complicazioni fisiche a causa di un ictus che lo aveva colpito. L’uomo che guidò l’Inter di Ronaldo – quello vero, come a molti piace sottolineare – alla vittoria della Coppa Uefa del 1998 riceverà poi un omaggio pubblico nella stadio di Pisa, il 3 giugno. Alla cerimonia funebre erano presenti anche dei rappresentanti delle squadre che Simoni, il gentiluomo del calcio, ha allenato. C’erano Colonnese, ex Inter, il numero uno dell’Asso-allentori, Renzo Ulivieri, ed ex giocatori come Igor Protti, Turci e Bernazzani. All’esterno della Chiesa anche un nutrito gruppo di tifosi del Pisa che hanno salutato il feretro sul quale erano adagiati i colori nerazzurri.

I funerali di Gigi Simoni

Un grande affetto dimostrato da più parti per un un uomo che amava il calcio e che forse ha ricevuto indietro da quello sport molto di meno di quanto avrebbe dovuto. Un uomo mite, ma dalla strepitosa visione di gioco e in grado di diventare il secondo papà di molti suoi giocatori.





Il figlio di Simoni, Leonardo, e la moglie Monica hanno ringraziato tutti per l’affetto mostrato con alcune toccanti parole: “Tu sei parte di noi e noi resteremo sempre parte di te. La vita ti ha regalato soddisfazione. Hai fatto della tua passione un lavoro. Ti ho sempre voluto bene e te ne vorrò per sempre – ha ammesso la signora Monica -. L’affetto che riceviamo da ogni parte d’Italia da tifosi di ogni squadra, grandi campioni o presidenti ci conforta tantissimo e ci allevia il dolore per una perdita enorme. Da Cremona c’è stata una grande partecipazione e ringraziamo tutti”.